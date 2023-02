L'Union européenne aura sa constellation de connectivité IRIS² (et non ce n'est pas Starlink)

Une situation de dépendance à une entreprise américaine, et plus encore, aux décisions radicales de son fondateur, Elon Musk. Et une inquiétude pour l’Union européenne, qui voit le risque de généraliser cette solution pour des services publics, parfois critiques, en Europe et ailleurs, en même temps que celui du piratage des infrastructures. C’est le rôle d’IRIS² (c’est de l’anglais : Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), qui fournira des communications « globales, ultrasécurisées et autonomes » aux gouvernements et services publics.