Avec la cryptographie quantique depuis l'orbite, l'espoir de communications indéchiffrables

Face aux capacités futures des ordinateurs à technologie quantique pour déchiffrer les méthodes traditionnelles de chiffrage des messages sensibles, agences et acteurs du secteur ont décidé de se mobiliser. Mais pratiquer la cryptographie quantique (utilisant les propriétés des photons) sur des fibres optiques à longue distance s'avère très complexe, voire impossible au-delà de 150 kilomètres. Un moyen pour contourner le problème est d'utiliser le vide spatial comme canal pour des transferts à très longue distance des messages chiffrés. Une technologie très prometteuse pour les informations les plus sensibles, puisqu'elle serait en théorie (et jusqu'à une future poussée opposée) indéchiffrable… D'autant qu'il reste ladite infrastructure à mettre en place : satellites, stations optiques au sol, relais, etc. L'objectif du projet TeQuantS est de mettre en place une démonstration avec des acteurs européens à l'horizon 2026.