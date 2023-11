Virgin Galactic : l'avion-fusée était propulsé au cash, et tout pourrait s'arrêter

À partir de l'été 2024, Virgin Galactic retourne donc « en sommeil » pour les vols suborbitaux. De quoi revenir encore plus fort avec la prochaine gamme d'appareils ? C'est en tout cas le pari actuel, et celui que les gestionnaires de l'entreprise trouvent le plus sensé. Reste qu'avec 10 vols à plus de 80 km d'altitude et 49 passagers au total (28 individus), le VSS Unity a battu de nombreux records et prouvé que techniquement, il était capable de toucher du doigt un véritable service régulier… Fut-il pour de riches passagers et quelques vols scientifiques seulement.

Son seul concurrent, la capsule New Shepard de Blue Origin, est également arrêté au sol depuis septembre 2022 suite à un accident lors d'un vol non habité. Des rumeurs internes (évoquées récemment dans un article d'Ars Technica) pointent également sur un possible arrêt du programme, qui n'est pas du tout rentable.