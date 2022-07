Virgin Galactic commande deux nouveaux porteurs pour ses avions-fusées (qui ne volent pas)

Néanmoins, cette commande peut interroger, en particulier à cause de la situation de Virgin Galactic. L'entreprise continue de diluer sa valeur en actions (qui ont perdu la moitié de leur valeur de l'an dernier) et de lever des fonds… En effet, elle n'a pas de revenus, et ce, depuis pratiquement 20 ans. Ces deux dernières années seulement, les pertes s'établissent autour du milliard de dollars, et le premier trimestre 2022 n'a pas fait exception (93 millions de perte).

Le SpacePort America ne devrait d'ailleurs pas reprendre de service avant la fin d'année pour des vols d'essais du porteur VMS Eve et de VSS Unity. Le premier véritable vol commercial a été repoussé au premier trimestre 2023, et cela fait déjà pratiquement un an que le fondateur emblématique de Virgin Galactic, Richard Branson, a pu réaliser son rêve dans l'avion-fusée. Dans ce cadre, et sachant que Virgin n'a réussi que quatre vols suborbitaux jusqu'ici, difficile de croire à des cadences de 200 vols par an. Lors de son entrée en Bourse en 2019, l'entreprise anticipait 4 avions-fusées, 170 vols et 400 millions de dollars de revenus… en 2022.