Virgin Orbit aura bientôt trois 747 qui sillonnent le monde pour larguer leur fusée

En effet, même si Virgin Orbit perd beaucoup d'argent (157 millions de dollars de perte nette en 2021), l'objectif est bel et bien d'augmenter la cadence des vols, passé les obstacles techniques et une certaine « période d'essai » avec les clients. Et comme l'avion porteur peut être vu comme une complexe plateforme de lancement, l'entreprise se heurte à une limite : si Cosmic Girl a un problème, impossible d'envoyer une fusée en orbite.

D'autant que Virgin Orbit vise à étendre ses capacités dans le monde. À la suite de son prochain vol, prévu le 29 juin depuis les États-Unis (au service du Pentagone), Virgin Orbit tente d'obtenir un permis pour amener son matériel, son avion et sa fusée en Cornouailles (Royaume-Uni) pour un décollage avant la fin de l'été. Elle a déjà des accords avec le Japon et le Brésil, et d'autres seraient sur le point d'aboutir avec la Pologne et Oman. Disposer d'une flotte permettra de gérer plusieurs campagnes en parallèle.