Complètement larguée : Virgin Orbit réussit un nouveau tir de sa fusée LauncherOne

La mission était bien nommée Above The Clouds (au-dessus des nuages) : à 23 h 52 jeudi 13 janvier, le 747 de Virgin Orbit a effectivement terminé son cabré et transpercé le ciel au large de la Californie pour larguer sa fusée LauncherOne.

Plusieurs fois repoussée, cette tentative a été couronnée de succès. Un peu plus d'une heure plus tard, Virgin Orbit a confirmé que les sept petits satellites transportés sur ce vol étaient tous éjectés en orbite. Quatre d'entre eux étaient issus du département de la Défense américain (même si l'un des quatre était développé par la NASA), deux de plus étaient dédiés à l'opérateur polonais SatRevolution avec un satellite d'observation et un satellite utilisant un test de propulsion, tandis que le dernier appartenait à Spire Global, avec une mission de mesure des débris en orbite basse.