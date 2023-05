Virgin Galactic reprend les vols de son avion-fusée à la frontière de l'espace

Comme pour les vols précédents, l'avion porteur a décollé depuis le Spaceport America avant de prendre de la vitesse et de l'altitude sur un « circuit » au-dessus du désert du Nouveau-Mexique, jusqu'à atteindre 14 kilomètres d'altitude. Cette première étape a duré un peu plus d'une heure, puis le VSS Unity a été largué et a allumé son moteur-fusée durant une minute environ, accélérant d'abord au-delà de Mach 1 et levant ensuite le nez de l'appareil à la verticale.

Le moteur s'est par la suite éteint à un peu plus de Mach 3, et les six occupants de la cabine peuvent profiter de l'impesanteur et des nombreux hublots disposés sur les parois de l'appareil. Enfin, les deux pilotes, eux, sont restés aux commandes pour assurer la stabilité de l'avion jusqu'à 87,2 kilomètres d'altitude et préparer sa traversée retour à l'aide du système de queue pivotante. VSS Unity redescend ensuite se poser en planant jusqu'à la très longue piste d'où il a décollé, en 15 minutes environ.