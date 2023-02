Virgin Galactic et Blue Origin en difficulté pour reprendre leurs vols de tourisme spatial

Bientôt 6 mois se sont écoulés depuis l'accident d'une capsule New Shepard… et 18 mois depuis le dernier vol de l'avion fusée VSS Unity ! Que se passe-t-il chez Blue et Virgin, qui voulaient prendre les rênes de ce segment prometteur et de ses milliers de touristes ? La réalité technique est plus difficile.