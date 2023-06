Les largages de fusée de Virgin Orbit sont bel et bien terminés... Tout est démantelé !

Les techniciens ont commencé à enlever la peinture rouge du 747 « Cosmic Girl » stationné à l'aéroport californien de Mojave. Bientôt, c'est la livrée grise et blanche de Stratolaunch qui ornera le quadrimoteur spécialement équipé d'un pylône et d'un dispositif de largage particulier. Il s'agit là d'une des plus spectaculaires acquisitions à la suite de la faillite de Virgin Orbit au mois de mars.

L'entreprise s'était placée sous la protection du « chapitre 11 » de la loi sur les faillites américaines, ce qui lui laissait une bonne chance d'effacer ses dettes et de repartir de plus belle… Mais pour cela, il fallait un investisseur capable d'éponger une partie de la dette et de montrer des garanties financières à moyen terme. Personne ne s'étant présenté (il faut dire que Virgin Orbit perdait beaucoup d'argent), l'entreprise dont le siège et le site de production étaient basés à Long Beach a été purement et simplement démantelée.