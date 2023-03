Larguer des fusées low-cost ne rapporte pas, Virgin Orbit bientôt en faillite ?

La situation à moyen terme de Virgin Orbit aurait été complexe même sans ces problèmes de fonds. En effet, en ce mois de janvier, la firme a souffert d'un échec en vol de sa fusée LauncherOne, larguée depuis le 747 modifié de l'entreprise… Alors qu'il avait pour la toute première fois décollé depuis l'Angleterre. Un problème lié à un filtre dans les lignes d'apport de carburant sur le deuxième étage. « Space is hard », la formule est sans cesse renouvelée, mais elle ne dit pas tout : pour espérer réussir et dépasser le statut de startup prometteuse, il faut non seulement atteindre l'orbite, mais le faire très régulièrement, à bas prix et avec une méthode qui donne confiance aux investisseurs. Avec un maximum de 2 lancements en 2021 et 2 en 2022, la cadence attendue et les promesses de « vol rapide à la demande » n'ont pu être tenues pour Virgin Orbit. D'autant qu'à environ 12 millions de dollars pièce, la fusée LauncherOne n'est pas la moins chère sur le marché.