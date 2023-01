Pour sa première mission tant attendue depuis le Royaume-Uni, Virgin Orbit rate l'orbite

Virgin Orbit a présenté ses excuses aux clients de ce vol (le gouvernement anglais et américain, plusieurs entreprises privées anglaises, polonaises et le Sultanat d'Oman, qui avait son tout premier satellite à bord), mais entame une année difficile. En effet les promesses de hausse des cadences de vol ne se sont pas concrétisées pour l'instant (deux tirs par an), et cet échec ne va pas accélérer les choses.