ISS : la Russie va remplacer la capsule Soyouz MS-22, qui fuit, par une nouvelle

Le résultat de cette fuite, lui, est limpide : le système de refroidissement principal du module orbital de Soyouz MS-22 ne fonctionne plus, puisqu'il n'a plus de liquide pressurisé. Ses systèmes de bord fonctionnent bien aujourd'hui, et les équipes russe et américaine estiment que s'il y a vraiment une urgence vitale, il serait toujours possible que ses trois occupants rentrent avec pour se poser au Kazakhstan. Néanmoins, la situation n'est pas idéale. Pour éviter une panne et éloigner tout risque pour les astronautes, Roscosmos a décidé que MS-22 rentrerait à vide. La capsule embarquera du fret et reviendra atterrir sur Terre, en étudiant d'ailleurs tout particulièrement les températures à bord, pour mieux documenter cette panne inédite. Mais les astronautes, eux, rentreront avec Soyouz MS-23.