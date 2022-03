Après 355 jours de mission, l'Américain Mark Vande Hei et le Russe Piotr Dubrov ont atterri

Calcul complexe des rotations d'équipage, il n'y avait donc qu'Oleg Novitsky qui était remplacé sur la station, tandis que Mark Vande Hei et Piotr Dubrov restaient pour une mission de très longue durée, qui se termine aujourd'hui. 355 jours en orbite : c'est un record pour un séjour sur l'ISS, et le plus long voyage unique d'un Américain dans l'espace ! Il faudra aux astronautes une solide rééducation, et ils continueront tous deux à être les « cobayes » de nombreuses expériences centrées sur les voyages de longue durée et leurs effets sur le corps.