Américains et Russes vont s'échanger des places dans leurs capsules spatiales vers l'ISS

Ces « échanges de sièges » ne traduisent pas nécessairement un rapprochement politique entre les États-Unis et la Russie… mais une plus grande souplesse pour assurer une permanence en orbite. En effet l'ISS ne peut fonctionner normalement sans membres d'équipage russes et américains.

La présence de membres « mixtes » des deux agences lors des rotations permet de se prémunir des aléas classiques liés aux capsules spatiales et aux lanceurs : il y a des retards, des périodes où les lanceurs sont cloués au sol pour vérification, et même des accidents inhérents à une pratique aussi dangereuse que le vol spatial habité. Faire voler des Russes sur Crew Dragon et des Américains sur Soyouz assure ainsi que si l'un ou l'autre des véhicules était indisponible, il y aurait toujours un équipage en fonction sur la station.

Et il ne s'agit pas, comme durant la période où les navettes spatiales américaines étaient à la retraite, d'achats de sièges… mais bien d'échanges.