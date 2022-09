Les échanges d'astronautes russes et américains continuent malgré un contexte toujours plus tendu

Après les déclarations du printemps dernier et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les interrogations ont rythmé les six derniers mois quant à l'avenir à moyen terme de la Station spatiale internationale. Mais malgré les échanges de sanctions, il ne s'agit pas non plus de prendre des décisions irréversibles : il y a des travaux en commun en cours dans le domaine des vols habités qui seraient extrêmement pénalisants pour tout le monde à stopper… Les échanges de sièges au sein des capsules américaines et russes en font partie.

L'accord est en réalité attendu depuis 2020 et la mission « Crew-1 » du nouveau véhicule spatial de SpaceX. La Russie attendait plusieurs vols avant d'autoriser ses astronautes à voler côté américain, et les discussions ont pris du temps, en particulier avec le gesticulant ex-directeur de Roscosmos, D. Rogozine. Son remplaçant est bien plus discret…