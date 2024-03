L'ESA va tenter de dégivrer un miroir du télescope Euclid à 1,5 million de kilomètres de la Terre

Ce n’est pas tout à fait inédit, même dans le petit monde des télescopes spatiaux. Malgré les précautions lors de la préparation, malgré les salles blanches et leur atmosphère protégée, il reste un très faible taux d’humidité confiné lors du lancement dans les entrailles de la partie optique du télescope Euclid. Ces molécules d’eau, en impesanteur et dans des conditions très froides, gèlent et ont tendance à se déposer sur les optiques extraordinairement propres du télescope.