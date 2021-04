La comète 2I/Borisov serait l'objet spatial le plus "pur" jamais observé

Par définition, une rencontre avec un objet interstellaire est une course contre la montre. Fin août 2019, alors que la comète 2I/Borisov était découverte par l'astronome du même nom, un compte à rebours s'est enclenché pour observer au mieux son passage près de notre Soleil, avant qu'elle nous échappe pour se diriger vers le vide, et peut-être croiser un jour une autre étoile. Cela prendra du temps bien sûr, peut-être des millions d'années ou plus.

Après le printemps 2020, il n'a plus été possible de la suivre. 2I/Borisov avait-elle déjà survolé d'autres astres ? Rien n'est moins sûr, explique une étude anglaise dans Nature Communications (S. Bagnulo et Al).