Ce n'était pas une exoplanète : Hubble observait en fait une gigantesque collision

Cette dernière était une exoplanète directement observée par le télescope orbital à partir de 2004 autour de son étoile, autrement dit, une aubaine à seulement 25 années lumières de la Terre ! Mais en 2014, les astronomes rencontrent un problème : on ne « trouve » plus la petite exoplanète sur les images ! Ce souci s'accompagne d'autres relevés étranges, montrant par exemple Fomalhaut b très brillante, mais indétectable en infrarouge…

Au contraire, un fin nuage de débris correspondrait bien aux mesures enregistrées sur une décennie, son expansion le rendant progressivement invisible aux observations de Hubble. Selon les calculs de l'équipe, la zone de débris serait aujourd'hui plus importante que la distance Terre-Soleil. Fomalhaut b était située dans une région que l'on peut décrire comme une ceinture d'astéroïdes, et la collision a pu avoir lieu entre deux corps d'environ 200 km de diamètre chacun.

Pour arriver à ce résultat, les deux scientifiques ont repris toutes les observations réalisées par Hubble entre 2004 et 2014 à leur disposition. « Clairement, Fomalhaut b montrait un comportement qui ne correspond pas à celui d'une planète classique », affirme András Gáspár, l'un des co-auteurs.

Déclinaison des observations de Fomalhaut b au cours du temps. Un travail difficile... Crédits NASA, ESA, and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona)