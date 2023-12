Le bilan spatial astro 2023, ça s'est passé au-dessus de nos têtes

Chandrayaan-3 est peut-être l'un des plus beau succès de mission de l'année. L'atterrisseur indien, qui avait décollé en juillet, s'est posé sans anicroche sur la surface lunaire le 23 août 2023. Un événement célébré en Inde avec des millions de spectateurs et autour du monde, et une revanche après un terrible échec en 2019. L'atterrisseur a fonctionné les 15 jours prévus, et réussi à déployer le petit rover Pragyan, qui a parcouru quelques dizaines de mètres et réussi ses mesures. En bonus, l'atterrisseur a même réussi un petit saut le 3 septembre. Et l'ISRO « joue » depuis août avec le module de propulsion laissé en orbite lunaire : elle l'a ramené autour de la Terre.