LAND_NOW, ce petit programme a sans doute sauvé l'hélicoptère Ingenuity sur Mars !

C’est d’ailleurs un problème lié à cette analyse qui est survenu le 22 juillet… Pour une raison inconnue, la synchronisation entre les données de la centrale inertielle et la prise d’image n’était plus correcte, et l’hélicoptère a décidé que le décalage était trop important. En activant LAND_NOW, il stoppe son mouvement horizontal et se pose le plus vite possible. « Nous espérions ne jamais avoir un LAND_NOW, mais puisqu’il a été activé, c’est un cas d’étude intéressant pour les futurs vols d’Ingenuity et des futurs véhicules ! », indique T. Tzanetos. Et il a bien fait : si la synchronisation est trop décalée, Ingenuity risque de manœuvrer trop tard et de percuter quelque chose, ou de rester en l'air trop longtemps… Cet auto-diagnostic lui a probablement sauvé la mise !