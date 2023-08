Combien de personnes faudrait-il pour coloniser Mars ? Cette étude américaine nous donne la réponse

Outre les facteurs environnementaux présents sur la planète rouge, le modèle appliqué par l'équipe s'est également basé sur les environnements difficiles, isolés et stressants auxquels les humains ont déjà été soumis. Comme lors de l'exploration de l'Antarctique, des séjours prolongés en sous-marin ou dans l'ISS. Les interactions entre des individus ayant des niveaux de compétence, de résilience et de stress différents ont également été prises en compte. Surtout, les chercheurs ont donné à leurs « cobayes » différents traits de caractère : névrosé, réactif, social ou agréable.

Au cours des 28 jours de simulation, les personnalités névrosées sont décédées plus rapidement que les autres. En revanche, les personnes agréables avaient le plus de chance de survivre et de s'épanouir. De toutes les simulations effectuées avec un nombre variable de colons, allant de 10 à 170, le chiffre de 22 s'est avéré le plus optimal, à condition que tous les individus soient agréables. Toutefois, l'étude ne prend pas en compte le peuplement de la planète par ces seuls colons, car cela multiplierait les résultats de l'étude par plus de 20.

« Nous avons souvent tendance à considérer les humains comme de simples nombres ou particules dépourvus de motivations personnelles, d'hétérogénéité et d'adaptabilité », a déclaré Anamaria Berea, coautrice de l'étude, à The Register. « Nous souhaitions montrer que si nous négligeons les aspects sociaux, comportementaux et psychologiques des explorations spatiales, nous pouvons lourdement nous tromper dans nos estimations, nos prédictions et nos projections ». Le choix des candidats à l'extension de l'humanité au-delà de notre bonne vieille Terre s'annonce... intéressant.