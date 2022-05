Epic Games fait équipe avec la NASA pour créer des expériences VR sur Mars

Bien entendu, les développeurs ne partiront pas de zéro puisque MarsXR met à leur disposition une multitude de ressources dont un monde virtuel doté d'environnements martiens de plus de 400 km². On y trouve même des cycles jour/nuit, la gravité simulée de la planète, des effets météorologiques et bien plus encore. Les créateurs doivent alors choisir parmi les cinq types d'expériences réclamés par la NASA. Installation d'un camp, recherche scientifique, maintenance, exploration et « Épatez-nous » sont les catégories demandées. Le dernier thème accordera vraisemblablement une part de liberté plus importante.