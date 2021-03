Surviving Mars : un nouveau studio reprend le développement

Plutôt bien reçu par les critiques et les joueurs à sa sortie en mars 2018, Surviving Mars avait pourtant disparu des radars dernièrement. Mais durant l'événement Paradox Insider qui s'est tenu la semaine dernière, le titre est revenu sur le devant de la scène pour exposer ses futurs ajouts à travers des mises à jour de contenu et une extension. Afin de mettre tout cela en place, il y a eu du changement en interne.



En effet, ce n'est plus Haemimont Games qui s'occupe du développement, mais Abstraction Games. Le studio basé aux Pays-Bas a travaillé sur divers projets aux côtés des plus grands éditeurs tels que Devolver Digital, Microsoft ou encore Electronic Arts. Les équipes néerlandaises sont actuellement à l’œuvre sur Mass Effect : Édition Légendaire et devront bientôt s'occuper de Surviving Mars et de sa communauté de 5 millions de joueurs.