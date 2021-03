Paradox annonce sa PDXCON 2021 pour mai, un nouveau jeu majeur à la clé

À la faveur du week-end, Paradox a confirmé la tenue d'un événement « virtuel ». Logiquement, il ne sera pas question de faire payer les « entrées » et tout le monde pourra donc découvrir les animations prévues par l'éditeur en streaming.

Nous ne savons bien sûr pas encore exactement quelle forme cela prendra, mais il est d'ores et déjà question de proposer des tables rondes et des panels autour des franchises du studio. Les années précédentes, tous les principaux responsables des séries Crusader Kings, Europa Universalis ou Hearts of Iron étaient par exemple du voyage.