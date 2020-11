L'ESA sort un jeu vidéo "Mars Horizon" en collaboration avec le studio Auroch Digital

L'objectif de Mars Horizon est, comme on s'en doute, d'atteindre la planète rouge. À cheval entre les genres de la simulation, de la stratégie

et de la gestion, Mars Horizon, qui se joue au tour-par-tour, propose

aux joueurs de gérer leurs choix de recherches scientifiques, leurs

financements, le soutien public, les risques pris dans certains

missions. Par exemple, l'échec d'une mission entraînant la mort de

l'équipage ne conduira pas à un « game over », mais mettra sur votre chemin plus de difficultés pour obtenir des fonds et pourrait ainsi vous retarder à atteindre Mars face aux autres agences.