Mass Effect : Édition Légendaire se détaille et prend date au 14 mai prochain

C'est donc d'ici un peu plus de trois mois que sortira Mass Effect : Édition Légendaire sur PC (Steam et Origin), Xbox One et PS4, avec compatibilité et optimisations avec les consoles de nouvelle génération.

Côté prix, histoire d'évacuer immédiatement la question qui pourrait fâcher, les pages de précommandes ne sont pas toutes disponibles à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Cependant, le prix de 69,99€ est affiché sur consoles Sony et Microsoft, et Origin dévoile un classique 59,99€. D'éventuelles ristournes pour les joueurs en possession des jeux originaux ne semblent donc pas d'actualité.

Côté contenu tout d'abord, rien de véritablement surprenant à relever : les trois jeux seront là (sortis pour mémoire en 2007, 2010 et 2012) et tous directement accessibles dès le menu principal, accompagnés de plus de 40 DLC. Il n'y aura donc pas de nouveau contenu narratif ou de modifications, y compris pour le final controversé. En revanche, le pan multijoueurs du troisième opus ne sera, lui, pas de la partie, les équipes préférant se concentrer sur des améliorations autour de l'expérience en solo.