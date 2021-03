Star Citizen : plus de 3 millions de contributeurs et 350 millions de dollars

En effet, Star Citizen comptabilise désormais plus de 350 millions de dollars amassés depuis le début de sa campagne de financement participatif. Rien que le 11 mars dernier, plus de 485 000 dollars ont été récoltés et environ 1,5 million de plus au cours de ces sept derniers jours. Si nous en croyons les données publiées sur le site officiel du jeu, Star Citizen a obtenu un peu moins de 5,8 millions de dollars en février, soit environ le double de ce qui a été récolé en janvier (3 millions de dollars). Pour en finir avec les gros chiffres, il faut savoir que 50 millions de dollars sont venus gonfler la cagnotte du jeu depuis juin 2020.