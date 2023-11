La sonde Lucy survole l'astéroïde Dinkinesh et son étonnante… lune ? Lunelune ?

Lorsque la mission Lucy a décollé en 2021 pour aller étudier les astéroïdes troyens de Jupiter, il était prévu qu'elle passe plusieurs années à « prendre son élan » sur une trajectoire qui lui ferait économiser son précieux carburant. Mais début 2023, la NASA annonçait qu'avec une modification mineure, la sonde pourrait survoler le petit astéroïde Dinkinesh le 1er novembre. Une opportunité unique qui a immédiatement remporté tous les suffrages.

En effet, l'équipe technique a pu en profiter pour peaufiner les séquences automatisées et les réglages pour les survols suivants, tandis que l'équipe scientifique a profité de rares images et données sur un astéroïde peu connu. Or malgré 60 ans d'exploration spatiale, même si les astéroïdes sont les corps les plus nombreux de notre Système solaire, on les connait mal, et on n'a pu en survoler ou étudier de près qu'une petite vingtaine pour l'instant. Il y a toujours des surprises…