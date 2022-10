La mission Lucy réussit son rase-mottes au-dessus de la Terre pour une assistance gravitationnelle

Les équipes de la NASA ont préparé ce rendez-vous avec beaucoup de prudence. En effet, les survols et assistances gravitationnelles sont des manœuvres qui sont de mieux en mieux documentées et maîtrisées. Mais avec la Terre, il y a une variable supplémentaire : celle des milliers de satellites et de débris actuellement en orbite ! Jusque dans les derniers jours avant le survol, les équipes de l'agence américaine ont observé les approches possibles, en réservant deux « spots » pour manœuvrer la sonde au cas où, et l'accélérer au besoin en allumant ses moteurs. Il semble qu'elles n'en aient pas eu besoin.