En novembre, la sonde Lucy pourra survoler un astéroïde... Bonus !

Il faut préciser que ce survol a un double intérêt. Scientifique d’abord, car approcher des astéroïdes est un exercice rare : à peine une vingtaine d’exemples documentés sur les trois dernières décennies. Lucy, à elle seule, devait déjà en survoler 9, en rajouter un est déjà un bonus appréciable (d’autant que ce n’est pas un troyen de Jupiter), surtout si ça ne handicape pas le reste de sa vie opérationnelle. Ensuite, il y a l’aspect ingénierie. Lucy est équipée d’un système automatisé pour pivoter et suivre sa cible, afin de mieux collecter les données des instruments. Auparavant, les sondes NASA étaient « simplement » orientées de façon prédéfinie. Le survol de Dinkinesh permettra de tester ce suivi, mais aussi de tester les séquences d’approche, et de mesurer précisément la performance des panneaux solaires. Rappelons qu’un des deux panneaux rotatifs de Lucy n’est pas déployé à 100 % et que la NASA n’a pas réussi à le verrouiller. Même s’il ne devrait pas se replier, les équipes aimeraient bien comprendre comment il va se comporter lorsque la sonde évoluera « toute seule » en étant pilotée par son logiciel interne.