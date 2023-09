Mission accomplie ! L'atterrisseur Chandrayaan-3 et son petit rover vont s'éteindre sur la Lune

Définitivement, vraiment ? L'ISRO tentera tout de même, d'ici la fin du mois, de reprendre contact avec ses véhicules lunaires, mais l'espoir est faible, et ils n'ont pas été conçus pour cela. Reste que Chandrayaan-3 a jusqu'ici dépassé tous les espoirs de ses concepteurs. Il s'est tout d'abord posé sans encombre sur un site dégagé (baptisé Shiva Shakti), mais a aussi exécuté avec succès toute la suite de sa mission.

Le déploiement des instruments et leurs mesures ont été enregistrés et transmis, la rampe du rover s'est abaissée, et ce dernier a pu rouler. Les équipes ont calculé que, tout compris, Prayan (26 kilos) a parcouru environ 101 mètres. C'est un peu moins que ce qui avait été imaginé lors de sa conception, et les scientifiques espéraient 300 mètres, mais il a toutefois pris des photos, analysé le sol, permis de valider les algorithmes de sa trajectoire, etc.