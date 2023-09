Après la Lune, l'Inde se tourne vers le Soleil : une mission spatiale révolutionnaire en route

Ce petit module de 1 500 kilos a été arraché à la gravité terrestre grâce à la fusée PSLV-C57, un lanceur indien fonctionnant au propergol et aux ergols liquides. Il embarque à son bord sept instruments de mesure, et sa mission est d'envergure. Chargé d'étudier les vents solaires, qui nous révèlent progressivement leurs mystères, il pourra ainsi analyser les différentes atmosphères du Soleil (photosphère et chromosphère), mais aussi la couronne solaire, qui correspond à la partie de l'atmosphère de l'étoile s'étendant sur plusieurs millions de kilomètres.