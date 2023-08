Comment suivre l'atterrissage lunaire de la mission Chandrayaan-3 ? C'est aujourd'hui !

La mission Chandrayaan-3 est particulièrement suivie en cette fin d'été en Inde, dans ce que l'on pourrait appeler une sorte d'élan national vers le secteur spatial. L'agence indienne, l'ISRO, a prévu un direct, et l'événement sera couvert sur les chaînes de télévision nationales, mais cet engouement n'est pas réservé qu'à l'atterrissage. La communication soignée (tweets réguliers, langage détendu et non plus uniquement technique) et l'excitation palpable des personnels de l'ISRO est communicative et trouve de nombreux échos dans le pays le plus peuplé au monde : ingénieurs et chercheurs de l'agence se sont succédé aux micros ces dernières heures. Il faut dire que la tension est à son comble avec une manœuvre très complexe, une mission ratée il y a quatre ans, et le crash il y a trois jours de la mission russe Luna-25…