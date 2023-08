Cette fois, le télescope James Webb nous fait rêver avec la nébuleuse de la Lyre

Ce corps céleste est principalement composé de poussières et de divers gaz : hélium, hydrogène, oxygène et azote entre autres. Elle renferme également des molécules plus complexes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), témoins de réactions chimiques intenses qui ont eu lieu au cœur de celle-ci. L'anneau principal est entouré d'une série d'immenses arcs concentriques, ce qui démontre une interaction entre l'étoile principale de la nébuleuse et une autre étoile de masse plus faible.