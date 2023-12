À 24 milliards de km de la Terre, Voyager 1 est bloquée et transmet les mêmes données en boucle

Avec plus de 46 ans de mission chacune, les deux sondes Voyager 1 et 2 sont les boomers de l'exploration spatiale. Et comme ces derniers, les véhicules se mettent parfois à raconter n'importe quoi tandis qu'il devient de plus en plus difficile de corriger leurs erreurs. En 2020, il y avait eu le problème d'orientation de l'antenne de Voyager 2, qui a fait l'objet d'une reprogrammation (le problème est définitivement réglé depuis cet été), et à présent il y a un souci avec Voyager 1. Depuis le 14 novembre dernier, la sonde est, semble-t-il, rentrée dans une boucle logicielle dont elle n'arrive pas à sortir : elle envoie inlassablement les mêmes messages vers la Terre, issus de ses données de vol interne. Voici donc plus d'un mois que les équipes ne reçoivent plus de mesures scientifiques ou d'autres données exploitables.