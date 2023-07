Pourquoi une collision catastrophique des satellites de Starlink semble inévitable

Les porte-parole de l'entreprise justifient notamment ce nombre de manœuvres d'évitement par le système de sécurité développé, qui déclenche ces manœuvres s'il calcule qu'il y a plus d'une chance sur 100 000 de collision. Il est donc considérablement plus précis que d'autres. Pour ses satellites, la NASA a retenu une chance sur 10 000 pour de telles manœuvres. Il n'empêche que, Starlink ou non, les satellites doivent commencer à se sentir à l'étroit. La société de Musk en a déjà plus de 4 000 en orbite, vise un total de 42 000 en tout et n'est pas la seule à en envoyer, en plus des milliers déjà présents.