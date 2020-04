La sonde OSIRIS-REx s'entraine avant de se poser sur l'astéroïde Bennu

Vue plongeante sur Bennu grâce à l'instrument TagSam. © NASA/Goddard/University of Arizona

Répétition générale

Lire aussi :

La NASA dévoile une mosaïque inédite de la surface de Bennu

Entrainement difficile, collecte facile...

Wanted to share my closest view yet of asteroid Bennu from yesterday's rehearsal!



This series of images was captured during the 10-minute span between the Checkpoint burn, ~394 ft (120 m) above the surface, and the back-away burn, which occurred ~213 ft (65 m) above the surface. pic.twitter.com/j0yjPZnOKX — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) April 15, 2020

Prête pour le mois d'août ?

Source : Space Flight Now

», expliquait dernièrement Dante Lauretta , le responsable de la mission, sur Twitter.Ce test, qui était une répétition générale de la descente qui permettra d'aller collecter des échantillons à la surface du petit astéroïde Bennu , a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril, et s'est déroulé sans anicroche. La sonde OSIRIS-REx s'est parfaitement comportée, et a enregistré des données durant toute la descente, que les équipes scientifiques comme celles du pilotage de la sonde vont pouvoir étudier. Il faut rester prudents.La manœuvre a duré quatre heures et a commencé lorsque les équipes, basées à Boulder (Colorado), au centre spatial Goddard (Maryland) et en télétravail depuis la Californie et le Texas, ont commandé à OSIRIS-REx de freiner et de quitter son orbite à 1 km d'altitude au-dessus de l'astéroïde Bennu. Ce dernier ne faisant que 492 m de diamètre, tout se déroule très lentement.Au cours de sa descente, le véhicule a utilisé une navigation par analyse d'images, comparant la position des rochers et du terrain par rapport à ses données pré-enregistrées. Si son ordinateur de bord détectait une déviation par rapport au « corridor » il pouvait prendre de lui-même la décision de remonter. À 125 m d'altitude, OSIRIS-REx a freiné une dernière fois, avant de s'autoriser neuf minutes de chute libre et de rallumer son moteur pour s'éloigner en toute sécurité. Pendant tout ce temps il n'est descendu que de 60 m !Il y aura une seconde répétition générale en juin (qui amènera cette fois la sonde à seulement 25 m du sol), mais pour le moment, les équipes sont très heureuses des résultats préliminaires. La sonde s'est bien comportée pour cette manœuvre qui l'a amenée bien plus proche de la surface que ses « rase-mottes » précédents...Mais la collecte de quelques centaines de grammes de matière sur le site Nightingale restera la manœuvre la plus complexe et la plus dangereuse de la mission. Même s'il descend avec son instrument TagSam en avant et qu'il relève ses panneaux solaires dans une position particulière, le véhicule ne devra pas percuter la surface (ou pire, se coucher dessus). Il s'agira au contraire de délicatement poser le réceptacle de TagSam, d'actionner la collecte et de repartir le plus vite possible...