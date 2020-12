De la poussière d'un autre monde : les équipes de Hayabusa2 découvrent leurs échantillons

Cela s'est confirmé ce lundi 14 septembre à l'ouverture du cylindre d'échantillonnage A, contenant les poussières et grains d'astéroïde collectés à la surface le 21 février 2019. Si l'on ignore toujours la masse prélevée sur Ryugu à cette heure, plus de doute, tout a bien fonctionné. En effet, impossible de passer à côté du petit « tas » de poussière et de petits blocs visible sur la photo partagée par l'équipe. C'est bien plus qu'il n'en fallait pour que la mission soit un succès, et tous les intervenants présents et futurs (de nombreux laboratoires autour du monde attendent de mettre la main sur des « grains » de Ryugu) se réjouissent.