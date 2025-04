vbond007

Que l’on aime Elon Musk ou pas, que l’on adhère à la vision des « scientifiques » ou pas, en attendant il y a des résultats qui sont atteints par eux alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant.

Je ne dis pas que cela va dans le bon sens ou le mauvais. Mais pourquoi la plupart des commentaires que l’on voit sur Clubic, par des experts avérés je n’en doute pas, ne sont que critiques et insultes?

Qu’est ce que c’est constructif ! « Bas du front », « Comme Elon Musk », « on n’aura jamais les moyens de s’y rendre », « Ca c’est un scientifique ? » …

Dès gens comme Jules Verne avaient imaginer des choses folles qu’on pensaient irréalisables, mais ils étaient finalement visionnaires et non pas « bas du front ».

Alors oui, est-il nécessaire de dépenser autant d’argent et d’énergie pour réaliser ses idées folles, alors qu’il y a d’autres urgences en ce bas monde? C’est un autre débat. Mais « bas du front » n’est peut-être pas le terme qu’il faut employer.