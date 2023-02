De la poussière de Lune pour atténuer les effets du changement climatique ? La piste est sérieuse

C'est pourquoi l'étude s'est finalement intéressée à la poussière lunaire. En effet, si celle-ci possède les caractéristiques adéquates pour bloquer les rayons solaires, il serait aussi aisé de la transporter vers le point de Lagrange L1. La gravité étant plus faible sur la Lune que sur la Terre, il serait possible d'alimenter continuellement le bouclier en consommant relativement peu de carburant, ou toute autre source d'énergie. Cette solution est considérée par l'étude comme la plus viable, tant elle bénéficierait d'un stock de poussière suffisant et ne nécessiterait pas de plateformes en orbite, comme ce serait le cas pour un acheminement depuis la Terre.