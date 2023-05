Les Émirats arabes unis dévoilent leur future mission pour explorer les astéroïdes (et même s'y poser)

Malgré ses milliers d'astéroïdes, la ceinture est relativement mal connue. Les missions vers les astéroïdes se sont jusqu'ici concentrées sur les géocroiseurs (Hayabusa 1 et 2, OSIRIS-REx), et seule Dawn (NASA) est allée visiter Vesta et Ceres dans la zone. Les missions Lucy et Psyche de la NASA vont en savoir un peu plus, mais cette sonde MBR Explorer a un important potentiel scientifique, et un objectif pas totalement désintéressé non plus.

En effet, les Émirats arabes unis ne cachent pas leur intention de prospecter, au fil de ces 5 milliards de kilomètres, d'éventuelles ressources en eau et en minerais disponibles sur ces astéroïdes. En plus de progresser pour concevoir et fabriquer des missions toujours plus audacieuses (il ne s'agit pas d'acheter sur étagère, mais bien de développer en grande partie aux Émirats), l'agence spatiale compte bien se positionner, si jamais le « space mining » devient un jour intéressant.