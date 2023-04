La sonde Hope nous offre de spectaculaires photos de la petite lune Deimos

C’est une photo qu'au premier coup d’œil, on pourrait facilement attribuer à l'IA Midjourney ou qualifier de photomontage. Pourtant, ce cliché de Deimos, la plus petite des deux lunes de Mars, est bel et bien réel. Il a été pris avec une série d’autres le 10 mars dernier par la sonde Hope des Émirats arabes unis. Cette dernière est en orbite autour de la planète rouge depuis février 2021, et elle devait normalement atteindre la fin de sa courte carrière scientifique ce printemps.

Toutefois, comme il lui reste du carburant et que ses instruments poursuivent leurs mesures, elle vient de recevoir une extension de mission d’au moins un an. Durant cette année, sur son orbite elliptique entre 20 000 et 43 000 kilomètres d’altitude (25 degrés d’inclinaison), Hope devrait à nouveau croiser le chemin de Deimos, pour notre plus grand plaisir, comme pour celui des astrophysiciens.