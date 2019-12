Ariane fête ses 40 bougies ! Redécouvrez l'histoire de ce fleuron de l'aérospatial français

© Wikimédia / ignis

Un contexte très difficile

« Une joie inexprimable »

Lancement d'Ariane 6 prévu pour 2020

Nous sommes le 24 décembre 1979, il est 14h13 heure locale, et les quelques 150 collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied au centre de lancement de Kourou en Guyane française sont en émoi : la fusée Ariane 1, vaisseau haut de 47 mètres et pesant 210 tonnes, est sur le point de réaliser son premier vol.À l'époque, les États-Unis viennent de lancer leur très ambitieux programme, et annoncent que les lanceurs conventionnels sont sur le point de disparaître. Le défi est de taille pour l'Europe, qui a connu un échec cuisant avec sa fusée Europa quelques années auparavant. Cette fois-ci, c'est le Centre National d'Études Spatiales (CNES) qui est principalement en charge du projet, aux côtés de 50 entreprises réparties dans dix pays.Si le lancement d'Ariane en date du 24 décembre 1979 est à ce point crucial, c'est parce que neuf jours plus tôt, le 15 décembre 1970, la fusée n'a pas pu décoller, malgré l'allumage du moteur. En cause : un souci de paramétrage qui doit être réparé sous neuf jours. Dans le cas contraire, l'intégralité du projet menace d'être abandonné.On ne peut qu'imaginer la joie des chercheurs lors du décollage réussi d'Ariane. Yves Sillard, alors directeur général du CNES, a d'ailleurs conté à l'AFP que ce lancement avait engendré «» auprès de ses équipes. Même son de cloche pour les spectateurs qui ont assisté à l'événement et applaudi cet exploit.Cette réussite a permis à la France, mais aussi à l'Europe, de rayonner enfin dans le domaine spatial, à l'échelle internationale, et plus précisément dans celui des lancements de satellites, alors clairement dominé par les Américains. «», a affirmé à l'AFP le président du CNES, Jean-Yves Le Gall.Depuis cette date, quatre autres fusées Ariane ont été conçues. Comme dans tout programme spatial, quelques échecs ont compliqué le parcours du lanceur européen, à l'image de l'explosion impressionnante d'Ariane 5 lors de son premier décollage.Dans l'ensemble, néanmoins, ce programme reste un réel succès, Ariane ayant d'ailleurs réalisé son 250ème vol le 26 novembre dernier Désormais, les yeux sont rivés sur Ariane 6, dont les premiers tests ont été réussis et qui devrait effectuer son premier vol en juillet 2020.Il faut dire que malgré l'arrêt du programmede la NASA en 2011, la concurrence est relevée avec l'arrivée d'entreprises privées, SpaceX en tête, sur ce marché dans les années 2000.2020 s'annonce donc capitale pour Ariane.