Le 250ème vol Ariane décolle demain !

Le satellite Inmarsat GX5 lors de sa mise sous coiffe

Sur le pas de tir

Un anniversaire en catimini ?

Vers une communication plus moderne

Source : Arianegroup

Chargée des satellites TIBA-1, pour le gouvernement égyptien (5,6 tonnes), et Inmarsat GX-5, pour l'opérateur éponyme (4 tonnes), sous sa coiffe, Ariane 5 devrait rejoindre son pas de tir au Centre Spatial Guyanais cette après-midi, avant un décollage prévu le 22 novembre à 22h08 (heure de Paris). La mission, classique, embarquera les satellites sur une trajectoire d'injection géostationnaire (250 x 35 700 km d'altitude) ; le vol durera 34 minutes avant de libérer les deux bijoux de technologie. Ces derniers, conçus et assemblés en France, ont une durée de vie garantie dépassant les 15 ans.C'est le quatrième décollage du gros lanceur européen cette année, mais surtout, le 250vol Ariane toutes générations confondues depuis la veille de Noël 1979 ! L'anniversaire reste discret pour l'instant... Peut-être pour garder un regard fixé sur l'avenir ? La version actuelle d'Ariane (5) fêtera ses 25 ans de service l'année prochaine, même si elle a beaucoup évolué, par petites touches, depuis son introduction. Et malgré ses coût élevés, le lanceur européen reste plébiscité par les clients internationaux pour sa fiabilité.Arianespace a d'ailleurs annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat pour le lancement du satellite de télécommunication Measat-3 sur Ariane 5, en 2021 ! Par ailleurs, dès le second semestre 2020, la transition sera amorcée avec Ariane 6 , qui prendra complètement le relais en 2023.Régulièrement décriée pour sa communication « à l'ancienne » sur les campagnes de lancements, Arianespace bénéficiera cette fois d'un talk-show mis en place par Arianegroup pour accompagner le décollage. Nommé «» il démarrera une quarantaine de minutes avant le lancement et donnera la parole à plusieurs intervenants pour rendre le vol plus dynamique, expliquer les tenants et aboutissants de la mission, mais aussi pour interagir avec les spectateurs. La retransmission live ne sera toutefois diffusée qu'en anglais.