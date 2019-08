Un nouveau lancement réussi pour Ariane 5

© ArianeGroup

Deux satellites mis en orbite avec succès par ArianeGroup

Après un incident survenu avec sa fusée européenneen juillet dernier, la mise en orbite de deux satellites est aujourd'hui une belle réussite pourMardi dernier, ArianeGroup a fait décoller sa fuséedepuis la Guyane. Sa mission ? Mettre en orbitepour le fournisseur de services Intelsat, Airbus et l'Agence spatiale européenne. Pour le premier satellite,, du nom de l'entreprise,évoque dans son communiqué une durée de vie estimée à 15 ans.Son objectif ? Permettre aux opérateurs de réseau haut débit, aux clients gouvernementaux et aux fournisseurs de vidéo d'offrir leurs services en Asie, Europe, Afrique, Océan Indien et Moyen-Orient. Intelsat 39 sera équipé d'un réseau nommé, décrit comme « un réseau fibre optique de l'espace ».L'exploit pour ArianeGroup est d'autant plus grand qu'il s'agit là d'unequi a déjà été utilisée deux fois cette année. En tout, ce sontqui ont eu lieu depuis la Guyane.