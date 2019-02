La NASA va envoyer des hommes sur la Lune pour installer une escale entre Mars et la Terre

La NASA veut d'abord retourner sur la Lune

La NASA met décidément la main à la pâte pour fêter dignement ses 60 années d'existence Dans une vidéo nous rappelant d'abord les heures de gloire de l'agence - avec, évidemment, les premiers pas sur la Lune, mais aussi le lancement de la station spatiale internationale, ou encore la réalisation de missions d'exploration à l'aide des différentes sondes et robots dont les noms ( Cassini Curiosity , etc.) ont désormais fait le tour du monde - la NASA précise ensuite ses ambitieux projets futurs, à commencer par retourner sur la Lune.Le projet consiste en fait à établir une base permanente à l'image de l'ISS, mais en orbite autour de notre unique satellite naturel. Outre constituer un excellent moyen pour étudier la Lune plus en profondeur, nous apprenons également que cette base pourrait être un tremplin pour faciliter le voyage vers Mars. Rappelons que, après avoir repoussé plusieurs fois l'échéance d'un voyage sur Mars, la NASA se dit aujourd'hui prête à fouler la surface de la planète rouge d'ici 2043