La NASA croit encore aux chances de « réveil » du rover martien Opportunity

Des nouvelles d'Opportunity

La météo martienne annonce une saison venteuse à venir

Sur Mars depuis 2004, Opportunity est parvenue ( oui, les rovers de la NASA portent des noms féminins ) à largement dépasser son objectif initial qui était d'explorer la planète rouge pendant 90 jours martiens. Par ailleurs, Spirit, sa jumelle lancée 3 semaines plus tôt, n'émet plus aucun signal depuis 2010. Toutefois, la NASA estime que la mission d'Oppy (le petit surnom d'Opportunity), qui a duré jusque là 14 ans, pourrait bien reprendre. Prise dans une tempête de poussière gigantesque qui s'est étalée sur pratiquement toute la planète et qui a duré plusieurs mois,n'a plus émis de signaux depuis juin dernier. En effet, l'astromobile à l'origine de la première découverte extra-terrestre d'une météorite est alimenté uniquement grâce aux rayons du soleil via ses panneaux photovoltaïques. Par conséquent, bloqué par la poussière, le rover est dans l'incapacité de recharger ses batteries. Mais peut-être plus pour longtemps !Depuis la fin de la tempête de poussière, la NASA guettait la moindre trace du rover jusqu'à ce que leur recherche porte ses fruits. Opportunity a en effet été repérée mi-septembre grâce à), une caméra haute résolution à bord de la sonde spatiale). L'équipe de chercheurs est optimiste, car le cliché obtenu par HiRISE montre que l'astromobile n'est pas complètement enseveli par la poussière, ce qui aurait pu être probable.L'espoir est donc permis, surtout que, comme l'a annoncé la NASA dans un communiqué jeudi dernier,, a déclaré John Callas, responsable du projet Opportunity pour le laboratoire JPL de la NASA (). Il ajoute : «».Reste plus qu'à espérer qu'Oppy réponde aux appels des chercheurs du JPL. Peut-être que les nombreux messages de soutien n'auront pas été écrit pour rien !