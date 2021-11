L'ISS s'agrandit encore avec l'arrivée du nouveau module Pritchal

En effet, actuellement, Pritchal est un module très intéressant et très capable, mais qui ne sert pas vraiment à grand-chose. Il ne peut en l'état servir de sas pour les cosmonautes, et ses quatre écoutilles sur les côtés vont rester inoccupées longtemps.

Les autorités russes doivent clarifier leur position quant à l'avenir de leur engagement par rapport à l'ISS et l'orbite basse. Il est périodiquement question de séparer les « nouveaux » modules (Nauka, Pritchal) et d'en ajouter au moins deux en construction (les NEM-1 et NEM-2) pour former une station autonome à l'horizon 2030. Mais les modules NEM sont très en retard, et disposer d'une station en solo en orbite basse coûte très cher.

Face à la NASA qui encourage les partenaires privés à faire preuve de concurrence en orbite basse, la Russie est assez isolée. Il faudra en tout cas espérer que Pritchal puisse, dans les années à venir, prouver son utilité sur l'ISS !