Hold Hold Hold ! Le décollage des astronautes de Crew Dragon est annulé. Mais que se passe-t-il ensuite ?

Le système d'urgence est ensuite désarmé, et les équipes du Centre Spatial Kennedy reprennent les véhicules qui vont les amener au site de lancement (10 minutes de route). Le bras d'accès amovible pour l'équipage est placé à côté de la capsule, au sein de laquelle les occupants ont pu enlever leurs casques et gants. Il suffit ensuite d'ouvrir l'écoutille et de ramener tout ce petit monde au sol via l'ascenseur, puis de ramener les combinaisons et le matériel au centre de préparation des astronautes. Un inventaire est mené dans la journée, tandis que d'autres équipes s'occupent du problème sur la fusée. En cas de problème important, cette dernière peut d'ailleurs être basculée à l'horizontale et transférée dans son hangar en moins d'une demi-journée.