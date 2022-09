La mission Artemis-1 devrait bel et bien tenter de décoller aujourd'hui

En Floride, autour du Centre Spatial Kennedy, des dizaines de milliers de spectateurs sont déjà réunis le long des plages, des routes et de l'ensemble de la côte pour tenter d'apercevoir la plus ambitieuse mission lunaire américaine depuis les années 70. Le Space Launch System réussira-t-il sa mission ? Restera-t-il au sol pour plus de prudence jusqu'à lundi, ou plus longtemps ? Réponse ce samedi soir, avant 22 h 17 (Paris). La NASA diffuse sa tentative en direct ici avec de nombreux invités, tandis que la majorité des « streamers espace » (également en France) commenteront le tir.